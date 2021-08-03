В Хмельницкой области патрульный совершил ДТП: погибли родители и их маленький сын

В аварии погибли муж, жена их трехлетний сын.
В Хмельницкой области в ДТП на бешеной скорости столкнулись две легковушки — Dacia Logan и Mersedes. В результате погибли три человека.
Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.
Авария произошла на трассе между Хмельницким и Староконстантиновом. Удар был такой силы, что от автомобилей остался металлолом.
Известно, что в ДТП погибла целая семья из Львова, которая ехала в одной из машин, — муж, жена их сын. По информации спасателей, авария стала причиной гибели 38-летнего мужчины, а также его 40-летней супруги и их 3-летнего ребенка.
Водителя другого автомобиля в результате столкновения зажало изуродованными металлическими конструкциями. Виновником аварии следствие уже назвало водителя Mersedes. Он, нарушив правила дорожного движения, выехал за встречную полосу.
За рулем был инспектор патрульной полиции Хмельницкого. В прокуратуре открыли производство, полицейского задержали и отстранили от работы.