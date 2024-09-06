Как в Киеве найти без вести пропавших: адреса и телефон

В столице работает центр, куда могут обратиться все, кто ищет без вести пропавших родственников.

На Киевщине к правоохранителям до сих пор обращаются жители, чьи родственники пропали без вести в Буче и в других населенных пунктах во время российской оккупации в 2022 году.

Как рассказала в комментарии для ТСН.ua пресс-служба полиции Киевской области, на базе следственного управления полиции Киевщины начал действовать координационный центр, специализирующийся на розыске лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах ,и идентификации неопознанных тел погибших во время военного положения.

"Граждане, которые разыскивают близких, с которыми потеряли связь из-за военных действий и временной оккупации части территорий Украины, могут обратиться к сотрудникам центра по телефону: 066-157-55-13 или лично по адресам: г.Киев, ул. Дегтяревская, 15-а (каб. 207), г. Киев, ул. Довнар-Запольского, 10-а (каб. 3)", – сообщила нам пресс-служба полиции Киевщины.

По данным правоохранителей, каждый, кто разыскивает своих без вести пропавших родственников, гражданских или военных, может прийти в этот центр, свободно написать заявление и сдать образцы ДНК.

К этому правоохранители добавляют, что в центр могут обратиться те, кто разыскивает без вести пропавших в любом регионе Украины.

Собирают ДНК у родственников! В Днепре под завалами дома ищут людей!

Ранее сообщалось о том, сколько времени человек может быть в статусе пропавшего без вести.

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