Як у Києві знайти безвісти зниклих: адреси і телефон

У столиці працює центр, куди можуть звернутися всі, хто шукає безвісти зниклих родичів.

На Київщині до правоохоронців досі звертаються мешканці, чиї родичі зникли безвісти в Бучі та в інших населених пунктах під час російської окупації 2022 року.

Як розповіла в коментарі для ТСН.ua пресслужба поліції Київської області, на базі слідчого управління поліції Київщини почав діяти координаційний центр, який спеціалізується на розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, та ідентифікації невпізнаних тіл загиблих під час воєнного стану.

"Громадяни, які розшукують близьких, з якими втратили зв’язок через воєнні дії та тимчасову окупацію частини територій України, можуть звернутися до співробітників центру за номером телефону: 066-157-55-13 або особисто за адресами: м.Київ, вул. Дегтярівська, 15-а (каб. 207), м. Київ, вул. Довнар-Запольського, 10-а (каб. 3)", – повідомила нам пресслужба поліції Київщини.

За даними правоохоронців, кожен, хто розшукує своїх безвісти зниклих родичів, цивільних або військових, може прийти до цього центру, вільно написати заяву та здати зразки ДНК.

До цього правоохоронці додають, що до центру можуть звернутися ті, хто розшукує безвісти зниклих у будь-якому регіоні України.

Збирають ДНК у родичів! У Дніпрі під завалами будинку шукають людей!

Раніше повідомлялося про те, скільки часу людина може бути у статусі зниклої безвісти.

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