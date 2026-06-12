Ночует на скамейке: в Киеве пытаются спасти пожилую женщину — может, вы ее узнаете

Бабушка в Киеве

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В Киеве заметили пожилую женщину, которая третий день сидит на скамейке возле дома на улице Милославской, что в Деснянском районе. В соцсетях пишут, что бабушка не помнит, где живет, и, по всей вероятности, потеряла память. Местные жители вызвали полицию, однако женщина все равно осталась ночевать на улице.

«Соседи из дома накормили женщину и купили воды. Очень жаль ее», — пишут в социальной сети.

ТСН.ua выяснил, почему пожилая женщина оказалась под открытым небом.

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Бабушка в Киеве

В полиции Деснянского района рассказали, что вызов на Милославскую улицу поступил им вечером 10 июня. На место происшествия выезжал экипаж патрульной полиции.

«При попытке завести диалог с бабушкой последняя начала нецензурно высказываться, кричать громко, что никакой помощи не нуждается и чтобы не занимали ее. После чего собрала свои вещи и ушла в неизвестном направлении», — рассказали ТСН в полиции Деснянского района.

Правоохранители добавили, что попытки остановить женщину не принесли результата — она требовала, чтобы ее никто не трогал.

«От вызова скорой помощи женщина отказалась», — отмечают в полиции.

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Впрочем, впоследствии старушка вернулась на прежнее место. Она рассказывает, что «путешествует по району».

Бабушка в Киеве

ТСН.ua обратился в Управление социальной защиты населения Деснянской РГА с вопросом, как можно помочь женщине. После нашего обращения на улицу Милославскую выехали специалисты Центра социальных служб и Территориального центра социального обслуживания.

«На месте действительно находилась пожилая женщина (по виду ей за 70 лет). Она вела себя неадекватно, но не агрессивно. Специалистами была вызвана полиция и психиатрическая бригада. На все предложения по госпитализации, убежища или перевозке ее домой женщина отказалась. Документов у нее нет. Убеждала специалистов, что это ее образ жизни, и от какой-либо помощи отказалась», — рассказали в Управлении социальной защиты населения.

Там добавляют, что повлиять на выбор женщины они не могут, но обещают поддерживать связь с ней. Представители Центра сегодня снова посетят скамью, на которой ночует бабушка, и еще раз предложат помощь.

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