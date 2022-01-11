"Ті, що вражають": ТСН вручила награды победителям премии 2021 года

На протяжении прошлой недели ТСН награждала победителей премии "Ті, що вражають" за 2021 год. Ими стали герои, поразившие пользователей сети своими смелыми поступками и поразительной силой воли. Журналисты ТСН посетили каждого из победителей с наградой телеканала и сняли новые сюжеты о том, как за изменилась жизнь избранных героев.

В конце прошлой недели зрители посмотрели сюжет о Людмиле Коваль, которая трагически потеряла сына, но дала разрешение забрать его органы для донорской пересадки. Таким образом, женщина подарила вторую жизнь сразу трем людям. Среди 25 номинантов премии эта история поразила пользователей сайта тsn.ua и сайта 1+1 больше всего, за Людмилу проголосовали 18% участников голосования. Врачи Львовской клинической больницы рассказали, что Людмила своим поступком изменила отношение к донорству среди тысяч семей. Если раньше вопрос донорства рассматривала каждая третья семья, то сейчас половина семей, к которым врачи обращаются с этой просьбой. Эта тенденция может кардинально изменить возможности трасплантологии в Украине.

"Ті, що вражають": женщина потеряла сына, но дала разрешение на забор его органов для пересадки другим

Корреспондент Юлия Симоненко встретилась со звездой спорта, которому уже 97 лет. Теннисист Леонид Станиславский из Книги рекордов Гиннесса осуществил свою мечту и сыграл матч с легендой мирового тенниса – Рафаэлем Надалем. Самый старшый теннисист мира продолжает тренироваться трижды в неделю и мечтает сыграть матч с другим его кумиром – Роджером Федерером.

"Ті, що вражають": 97-летний теннисист из Харькова попал в Книгу рекордов Гиннеса

Зрители 1+1 посмотрели сюжет о херсонской школьнице Виктории Панченко, которая взяла бронзу на Всемирной олимпиаде гениев в США за свой проект очищения Днепра. После того, как о ее изобретение узнала вся страна, им заинтересовались ученые. А в одном из столичных университетов девушке даже помогают оформить патент на изобретение.

"Ті, що вражають": реализуется ли проект очистки Днепра от школьницы из Новой Каховки

Корреспондентка Ирина Маркевич со статуэткой ТСН приехала на работу к украинским медсестрам Национального института рака, которые на отдыхе в Египте спасли жизнь мужчине. После сюжета ТСН женщин начали узнавать пациенты, а телефон до сих пор не утихает от звонков от коллег и друзей. Со спасенным белорусом медсестры по-настоящему сдружились.

"Ті, що вражають": что изменилось в жизни медсестер, спасших белоруса в Египте

А 17-летний Александр Оганьян, который в ноябре прошлого года по дороге на свидание спас жизнь водителя маршрутки в Мелитополе, задумывается о том, чтобы выбрать профессию спасателя. Напомним, за поступок парня свои голоса ведали 11% участников голосования.

17-летний Александр Оганьян спас маршрутку от неизбежного столкновения "Ті, що вражають"

"Ті, що вражають" – это ежегодная премия ТСН, в которой традиционно награждают украинцев, проявивших устойчивость, смелость, решительность в бурных событиях уходящего года и ставших героями сюжетов ТСН. Миссия проекта – вдохновить людей, подкрепить их веру в себя и лучшее будущее нашей страны.