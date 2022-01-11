В Тернополе с 8 этажа новостройки выпрыгнула 26-летняя девушка

В Тернополе с 8 этажа новостройки выпрыгнула 26-летняя девушка

Как отмечают стражи порядка, девушка бросилась из окна сама.

На окраине Тернополя из открытого окна 8 этажа жилого дома выпрыгнула 26-летняя девушка.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

Трагедия произошла 10 января около 18:00 по ул. Овощной в одном из новых многоэтажек.

На место происшествия сразу выехали медики, однако помочь потерпевшей уже не смогли.

"Наши медики приехали по указанному адресу, но, к сожалению, уже не смогли оказать девушке помощь, она умерла до приезда бригады скорой помощи", — сообщила заместитель директора центра экстренной медицинской помощи Тернопольщины Татьяна Суханская.

Как отмечают стражи порядка, девушка бросилась из окна сама. Пока трагический инцидент расследуют, однако факт смерти 26-летней погибшей уже внесли в ЕРДР по ст. 115 УКУ с примечанием "самоубийство".

Напомним, в Харькове 22-летняя студентка из Палестины на Сочельник самостоятельно родила девочку, а после — завернула ее в пакет и выбросила из окна пятого этажа.

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