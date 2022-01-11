Новое вторжение России в Украину станет вердиктом для НАТО — Ермак

Руководитель ОП считает, что нападение России на Украину будет означать конец безопасности в любых странах мира.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что новое вторжение России в Украину станет "вердиктом" для НАТО и коллективным поражением Запада.

Об этом он сказал в интервью британскому Channel 4.

"Если это произойдет (новое вторжение РФ, – Ред.), это станет вердиктом для НАТО. И это будет большой проблемой, потому что всем странам Запада придется объяснять своему обществу, почему они так долго обсуждали, но это (вторжение – Ред.) произошло", — отметил Ермак.

Руководитель ОП подчеркнул, что любое обсуждение вопросов системы безопасности в Европе должно начинаться с Украины. По его словам, победа Украины будет победой Запада, а продолжение войны в Украине или эскалация станет одним из самых больших поражений наших западных партнеров.

"Нападение России на Украину будет означать конец безопасности в любых странах: не только в Европе, но и во всем мире", — убежден Ермак.

Глава Офиса президента заверил британских журналистов, что более 90% граждан Украины готовы защищать свою Родину, если Кремль решится на полномасштабное вторжение.

Также он напомнил, что курс на евроатлантическую интеграцию ступ записан в Конституции Украины. Он призвал страны НАТО, которые выступают против вступления Украины в Альянс, открыто заявить об этом.

Напомним, что в понедельник, 10 января, в Женеве завершились переговоры правительственных делегаций России и США о так называемых "гарантиях безопасности", которыми Москва требует исключить возможность вступления Украины в НАТО.

После встречи первая замгоссекретаря США Венди Шерман заявила, что Россия не дала гарантий не вторгаться в Украину. Также она предупредила Россию о новых санкциях из — за агрессии против Украины.

Также сообщалось, что конгрессмены в США предложили объявить Украину страной НАТО-плюс.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.