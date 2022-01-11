Похудевшая Александра Зарицкая похвасталась шпагатом

Артистка похвасталась своей растяжкой.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая решила показать свои гимнастические умения.

В частности, артистка похвасталась своей растяжкой. В своем Instagram исполнительница опубликовала фото, на котором сидит на продольном шпагате.

Александра Зарицкая похвасталась шпагатом / instagram.com/kazka.band

Кстати, позади Александры на снимке позирует хореограф Валерий Скрипка, с которым Зарицкая занимается танцами.

Александра Зарицкая вместе с хореографом / instagram.com/kazka.band

Отметим, Александра Зарицкая серьезно взялась за свое здоровье. Причем обратить внимание на свой внешний вид звезда решила еще во время участия в проекте "Танцы со звездами". За все это время исполнительнице удалось сбросить более 20 кг.

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