Схудла Олександра Заріцька похизувалась шпагатом

Артистка похизувалась своєю розтяжкою.

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька вирішила показати свої гімнастичні вміння.

Зокрема, артистка похизувалася своєю розтяжкою. Так, у своєму Instagram виконавиця опублікувала фото, на якому сидить на поздовжньому шпагаті.

Олександра Заріцька похизувалась шпагатом / instagram.com/kazka.band

До речі, позаду Олександри на знімку позує хореограф Валерій Скрипка, з яким Заріцька займається танцями.

Олександра Заріцька разом з хореографом / instagram.com/kazka.band

Зазначимо, Олександра Заріцька серйозно взялася за своє здоров'я. При чому звернути увагу на свій зовнішній вигляд зірка вирішила ще під час участі у проєкті "Танці з зірками". За весь цей час виконавиці вдалося скинути понад 20 кг.

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