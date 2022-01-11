Нове вторгнення Росії до України стане вердиктом для НАТО — Єрмак

Керівник ОП вважає, що напад Росії на Україну означатиме кінець безпеки у будь-яких країнах світу.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що нове вторгнення Росії до України стане "вердиктом" для НАТО і колективною поразкою Заходу.

Про це він сказав в інтерв'ю британському Channel 4.

"Якщо це відбудеться (нове вторгнення РФ, – Ред.), це стане вердиктом для НАТО. І це буде великою проблемою, тому що всім країнам Заходу доведеться пояснювати своєму суспільству, чому вони так довго обговорювали, але це (вторгнення, – Ред.) сталося", — зазначив Єрмак.

Керівник ОП наголосив, що будь-яке обговорення питань системи безпеки в Європі має починатися з України. За його словами, перемога України буде перемогою Заходу, а продовження війни в Україні чи ескалація стане однією з найбільших поразок наших західних партнерів.

"Напад Росії на Україну означатиме кінець безпеки у будь-яких країнах: не лише в Європі, але й у всьому світі", — переконаний Єрмак.

Голова Офісу президента запевнив британських журналістів, що понад 90% громадян України готові захищати свою Батьківщину, якщо Кремль наважиться на повномасштабне вторгнення.

Також він нагадав, що курс на євроатлантичну інтеграцію ступ записаний у Конституції України. Він закликав ті країни НАТО, які виступають проти вступу України до Альянсу, відкрито заявити про це.

Нагадаємо, що в понеділок, 10 січня, у Женеві завершилися переговори урядових делегацій Росії та США про так звані "гарантії безпеки", якими Москва вимагає виключити можливість вступу України до НАТО.

Після зустрічі перша заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що Росія не дала гарантій не вторгатися до України. Також вона попередила Росію про нові санкції через агресію проти України.

Також повідомлялося, що конгресмени в США запропонували оголосити Україну країною "НАТО-плюс".

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