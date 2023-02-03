В Киеве и области звучали сирены: что произошло

В КМВА подтвердили, что произошел сбой в работе системы.

В Киеве около 16:00 прозвучало оповещение населения о воздушной тревоге. Однако на карте alerts.in.ua и в официальных каналах об опасности не сообщалось.

Как объяснили ТСН.ua в Киевской городской военной администрации подтвердили, произошел сбой в работе системы.

"Сбой", — лаконично ответили в пресс-службе КМВА. Добавив, что сейчас в городе воздушная тревога не объявлена.

Напомним, в Киевской области начали набор добровольцев для укрепления во время наступления. Добровольцы могут самостоятельно выбрать бригаду, в ряды которой хотят присоединиться.

Возможно ли вернуть деньги за проезд, если началась воздушная тревога и транспорт остановился

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