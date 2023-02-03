У Києві та області лунали сирени: що сталося

В КМВА підтвердили, що стався збій в роботі системи.
У Києві близько 16:00 пролунало оповіщення населення про повітряну тривогу. Однак на мапі alerts.in.ua та в офіційних канал про небезпеку не повідомлялося.
Як пояснили ТСН.ua в Київській міській військовій адміністрації підтвердили, стався збій в роботі системи.
"Збій",- лаконічно відповіли в пресслужбі КМВА. Додавши, що зараз в місті повітряна тривога не оголошена.
Нагадаємо, на Київщині розпочали набір добровольців для зміцнення під час наступу. Добровольці можуть самостійно обрати бригаду, до лав якої хочуть долучитися.
Читайте також: