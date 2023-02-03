Категорія
Ексклюзив ТСН
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Києві та області лунали сирени: що сталося

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
2249
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Києві та області лунали сирени: що сталося

В КМВА підтвердили, що стався збій в роботі системи.

У Києві близько 16:00 пролунало оповіщення населення про повітряну тривогу. Однак на мапі alerts.in.ua та в офіційних канал про небезпеку не повідомлялося.

Як пояснили ТСН.ua в Київській міській військовій адміністрації підтвердили, стався збій в роботі системи.

"Збій",- лаконічно відповіли в пресслужбі КМВА. Додавши, що зараз в місті повітряна тривога не оголошена.

Нагадаємо, на Київщині розпочали набір добровольців для зміцнення під час наступу. Добровольці можуть самостійно обрати бригаду, до лав якої хочуть долучитися.

Чи можливо повернути гроші за проїзд, якщо почалась повітряна тривога і транспорт зупинився

Чи можливо повернути гроші за проїзд, якщо почалась повітряна тривога і транспорт зупинився

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2249
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація