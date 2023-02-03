У Києві та області лунали сирени: що сталося

В КМВА підтвердили, що стався збій в роботі системи.

У Києві близько 16:00 пролунало оповіщення населення про повітряну тривогу. Однак на мапі alerts.in.ua та в офіційних канал про небезпеку не повідомлялося.

Як пояснили ТСН.ua в Київській міській військовій адміністрації підтвердили, стався збій в роботі системи.

"Збій",- лаконічно відповіли в пресслужбі КМВА. Додавши, що зараз в місті повітряна тривога не оголошена.

Нагадаємо, на Київщині розпочали набір добровольців для зміцнення під час наступу. Добровольці можуть самостійно обрати бригаду, до лав якої хочуть долучитися.

Чи можливо повернути гроші за проїзд, якщо почалась повітряна тривога і транспорт зупинився

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