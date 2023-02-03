Путін почав вигадувати новий тип військового: експерт розповів деталі

За рік бойових дій Збройні сили України утилізували майже всю кадрову армію РФ

Російський диктатор Володимир Путін почав вигадувати новий тип військового. Все через те, що майже вся його армія була ліквідована Збройними силами України.

Про це Експерт Defence Express Іван Киричевський розповів в інтер'ю Radio NV.

«Якщо провести певну калькуляцію навіть на колінках, то виходить, що за рік бойових дій Збройні сили України утилізували майже всю кадрову армію РФ. Тобто те, що виколювалося професійно, контрактників, які служили декілька років, відпрацьовували наступальні завдання. Варто зауважити, що були майже повністю утилізовані десантно-штурмові війська армії РФ, які призначалися як ледь не головний ударний кулак у операціях будь-якого типу», — сказав Киричевський Radio NV.

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Він зазначив, що оскільки кадровий склад російської армії «вибитий майже повністю», путінському режиму «доводиться вигадувати новий тип військового, який служитиме».

«Якщо до цього це були кадровики, які професійно служать, то тепер середньостатистичний військовий — це або „вагнерівець“, або приховано мобілізований „козак“, який до цього тренувався за системою так званого бойового армійського резерву», — пояснив експерт.

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