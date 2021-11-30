В Киевской области спасатель устроил любимой необычное предложение руки и серца

Девушку пришлось покинуть прямо посреди свидания
В Киевской области спасатель с охапкой роз на пожарной машине сделал предложение своей любимой.
Об этом идет речь в ТСН.12.00.
Дмитрий, так зовут пожарного, неделю обдумывал как романтично сделать предложение девушке. С ней он знаком всего три месяца, однако за это время понял, что это его судьба.
Сценарий признания придумал такой: девушку покидает во время свидания, потому что его срочно вызывают по тревоге, а после возвращается уже на пожарной машине и с огромным букетом роз. И цветы, и кольцо – девушка приняла и громко сказала "Да".
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