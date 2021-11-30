В Киевской области спасатель устроил любимой необычное предложение руки и серца

Девушку пришлось покинуть прямо посреди свидания

В Киевской области спасатель с охапкой роз на пожарной машине сделал предложение своей любимой.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Дмитрий, так зовут пожарного, неделю обдумывал как романтично сделать предложение девушке. С ней он знаком всего три месяца, однако за это время понял, что это его судьба.

Сценарий признания придумал такой: девушку покидает во время свидания, потому что его срочно вызывают по тревоге, а после возвращается уже на пожарной машине и с огромным букетом роз. И цветы, и кольцо – девушка приняла и громко сказала "Да".

Спасатель сделал предложение своей девушке, стоя на пожарной машине | Новости Украины

Читайте также:

Анна Тринчер рассказала, почему любимому пришлось покупать ей еще одно кольцо

Год Синего Водяного Тигра по китайскому календарю: что принесет нам 2022-й

Гороскоп любви на декабрь 2021 года