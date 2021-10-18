В "красном" Херсоне в центры вакцинации люди записываются в очередь с 5 утра

В "красном" Херсоне в центры вакцинации люди записываются в очередь с 5 утра

Без сертификатов трудно выехать на междугородном автобусе и зайти в промтоварный магазин или спортзал.

Хотя Херсон уже несколько дней в "красной зоне", и официально здесь пытаются избежать скопления людей, но все же огромные очереди выстраиваются именно к пунктам вакцинации. Их в Херсоне только три, разве что выездные бригады еще делают прививки на крупных предприятиях.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

У государственной клиники в Таврическом микрорайоне города очередь в центр вакцинации заканчивается аж на улице, собралось до сотни человек. Центр открылся в 10, но очередь люди занимали еще с 5 утра. Потому что многим, чтобы выйти на работу, сейчас необходимо иметь сертификат о прививках. Есть такие, кого уже даже оштрафовали, поэтому пришли прививаться.

«Устраняют от работы на Северном рынке. Меня уже оштрафовали. Неизвестно за что. Нет еще такого приказа, что говорит о вакцинации, а меня уже не допустили к работе», — рассказывает женщина в очереди.

Также без сертификатов трудно выехать на междугородном автобусе и зайти в промтоварный магазин или спортзал.

Если в первый день "красной зони", очередей на остановках не было — сейчас они есть. Люди должны дольше ждать, чтобы доехать на работу. Потому общественный транспорт должен перевозить пассажиров только на сидячих местах и только в масках.

Продуктовые магазины и рынки работают без изменений. Непродуктовые магазины, кафе и развлекательные центры открылись лишь при условии 100-процентной прививки персонала, и посетители должны тоже иметь сертификат или тест.

Между тем ситуация в области ухудшается, за выходные — еще полторы тысячи инфицированных. 41 человек умер.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МЗ 0800 60 2019. Более о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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