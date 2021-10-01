В Кропивницкому устроили битву тыкв: выбирали самого тяжелого

Победила 80-килограммовая тыкву.

В Кропивницкому устроили битву тыкв: на данный момент среди десятка приличные и кругленьких претендентов определяли самого тяжелого. К этому конкурсу огородники готовились по-особенному.

Какими секретами поделились фермеры и кто победил, в сюжете ТСН.Ранок 1 октября.

В строку возле сцены стоят претенденты на победу: круглые, гладкие — всех оттенков оранжевого. Рядом волнуются огородники. К конкурсу готовились заранее: несколько месяцев растили тыкву по собственным технологиям. Однако подробностей не разглашают.

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80 кг — именно этот тыква абсолютный рекорд конкурса, который проводится уже в девятый. Предыдущий тыква-рекордсмен был на 10 килограмм меньше. В этом году огородник-победитель получает телевизор. Александр Куценко с Кировоградщины уверяет: чтобы вырастить гиганта даже удобрений на использовал. "Виращувалина обычной земли, на нашей украинской в Знаменке Кировоградськои области. Подпитывали водой. Поливали хорошо. Солнца много. Ну и все — и забота тыквой", — рассказал фермер.

Поесть мякоти тыквы-гиганта смогли все зрители конкурса. После взвешивания его сразу разрубили, чтобы убедиться в подлинности. Все желающие смогли получить и семян, чтобы в следующем году попробовать победить в конкурсе уже с потомками нынешнего рекордсмена.

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