У Кропивницькому влаштували битву гарбузів: обирали найважчого

Переміг 80-кілограмовий гарбуз.

У Кропивницькому влаштували битву гарбузів: на ярмарку з-поміж десятка величеньких і кругленьких претендентів визначали найважчого. До цього конкурсу городники готувалися по-особливому.

Якими секретами поділилися фермери і хто переміг, у сюжеті ТСН.Ранок 1 жовтня.

У рядочок біля сцени стоять претенденти на перемогу: кругленькі, гладенькі - усіх відтінків помаранчевого. Поруч хвилюються городники. До конкурсу готувалися заздалегідь: кілька місяців ростили гарбузи за власними технологіями. Однак подробиць не розголошують.

80 кг - саме цей гарбуз абсолютний рекорд конкурсу, який проводять уже в дев‘яте. Попередній гарбуз-рекордсмен був на 10 кілограм меншим. Цьогорічний городник-переможець отримує телевізор. Олександр Куценко з Кіровоградщини запевняє: аби виростити велетня навіть добрив на використовував. "Виращувалина звичайній землі, на нашій українській в Знам‘янці Кіровоградськоі області. Підживлювали водою. Поливали добре. Сонця багато. Ну і все - і турбота за гарбузом", - розповів фермер.

Поїсти м'якоті гарбуза-велетня змогли усі глядачі конкурсу. Після зважування його одразу розрубали, аби переконатися у справжності. Усі охочі змогли отримати і насіння, аби наступного року спробувати перемогти у конкурсі вже із нащадками цьогорічного рекордсмена.

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