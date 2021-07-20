В Одессе маршрутка с пассажирами врезалась в автокран: есть пострадавшие

В Одессе маршрутка с пассажирами врезалась в автокран: есть пострадавшие

Травмы получили водитель и двое пассажиров микроавтобуса.

А Одессе маршрутка с пассажирами не разминулась с автокраном. Травмы получили водитель и двое пассажиров микроавтобуса.

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Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 20 июля.

У маршрутки разбито лобовое стекло и повреждены пассажирские двери. Последствия аварии сняли другие участники дорожного движения.

С причинами пока разбираются следователи. По предварительной версии, автокран выезжал на дорогу со стройплощадки и не рассчитал габариты. А водитель маршрутки не успел среагировать и въехал в стрелу автокрана, что перегородила проезжую часть.

Новости Украины: в Одессе маршрутка с пассажирами не разминулась с автокраном

Напомним, в Луганской области из-за опрокидывания маршрутки 9 человек получили ранения.

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