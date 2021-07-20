В Одессе маршрутка с пассажирами врезалась в автокран: есть пострадавшие

Травмы получили водитель и двое пассажиров микроавтобуса.
А Одессе маршрутка с пассажирами не разминулась с автокраном. Травмы получили водитель и двое пассажиров микроавтобуса.
Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 20 июля.
У маршрутки разбито лобовое стекло и повреждены пассажирские двери. Последствия аварии сняли другие участники дорожного движения.
С причинами пока разбираются следователи. По предварительной версии, автокран выезжал на дорогу со стройплощадки и не рассчитал габариты. А водитель маршрутки не успел среагировать и въехал в стрелу автокрана, что перегородила проезжую часть.
Напомним, в Луганской области из-за опрокидывания маршрутки 9 человек получили ранения.