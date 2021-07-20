3-летняя Маша очень нуждается в помощи неравнодушных

Девочке необходима усиленная реабилитация, которая стоит достаточно дорого.

Мария Сергеева родилась со своим братом преждевременно, и взяла на себя все последствия тяжелых родов. Малыши появились на свет на 30 неделе и это очень отразилось на девочке.

«Когда родилась, Маша сама не начала дышать, была на ИВЛ 3 дня, тогда и произошло кровоизлияние в головном мозге. При выписке из роддома нас предупредили врачи, что скорее всего у вас будет ДЦП, начали мы заниматься (массаж, ЛФК, плавание) с четырех месяцев, так как родились очень маленькие, долго набирали вес», — вспоминает мама.

Родителям есть с кем сравнивать, поэтому они видели, насколько Маша отстает в развитии от брата, она не стала держать голову, когда он, не держала игрушек, не так реагировала.

«После года нам поставили диагноз — ДЦП, двойная гемиплегия, атрофия зрительных нервов, еще у нас врожденная аномалия развития мочевой системы. Ежедневный труд, постоянные занятия, слезы, усталость, но мы движемся к своей цели, хотя и медленно. Машенька очень старается, а наша главная цель это догнать своих сверстников в развитии и ходить ножками», — говорит мама девочки.

Такие испытания для семьи тяжелые морально. «Пишу и плачу, сколько мы всего пережили и где мы только не были, что бы хоть немного улучшить ситуацию. Сейчас Машеньке 3 года, она не ходит, не разговаривает, сидит с поддержкой. Она многое понимает, может дать ручку, показать язычок, если попросить, переворачивается, немного ползает, может не долго стоять с поддержкой и как все детки очень любит конфеты», — рассказывает мама Маши.

Но ко всему женщина добавляет, что еще есть и финансовые испытания. «На данный момент мы на постоянной основе занимаемся ежедневно ЛФК и ходим к логопеду, каждые 3 месяца занимаемся в реабилитационных центрах. Одно занятие ЛФК стоит 400 грн, а для достижения результата их нужно минимум три в неделю. Нас ждут курс реабилитации, стоимость курса 15000 грн. Это наше первое обращение за помощью, очень надеемся, что найдутся люди готовы помочь», — говорит женщина.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

5168 7574 1941 3911

Сергеев ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА

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