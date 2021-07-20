ЧП произошло на Нивках, на улице Салютной.

В Киеве огромное дерево упало на автомобиль.

Событие произошло на Нивках, на улице Салютной.

Фото обнародовало telegram-сообщество "Киев Сейчас".

Дерево буквально раздавило золотистую машину.

Как говорится в сюжете в утреннем выпуске "ТСН. 7:00" за 20 июля, 150 поваленных деревьев и асфальт, который сошел вместе с водой — таковы последствия внезапного ливня в Киеве.

Столичные коммунальщики уже практически откачали воду из затопленных мест. Во время грозы, которая обрушилась на столицу накануне, за сорок минут выпала почти месячная норма осадков. Вода стремительно затопила улицы и подземные переходы, пришлось закрыть две станции метро. Автомобилям, которые ливень застала в низинах, приходилось буквально выплывать оттуда. Много общественного транспорта остановилось.

Пока коммунальщики откачивали воду, некоторые отнеслись к ситуации с юмором и воспользовались возможностью поплавать по столичным улицам.

Новости Украины: в Киеве внезапный ливень испортил асфальт и повалил 150 деревьев

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