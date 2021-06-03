В Одессе женщину засосало в аппарат МРТ: детали происшествия

Пострадавшую госпитализировали в больницу с телесными повреждениями.

В Одессе в частной клинике на улице Космонавтов 10 произошло ЧП. Во время прохождения МРТ пострадала женщина, сопровождающий пациентку с инвалидностью - ее буквально засосало в аппарат.

Также читайте На Житомирщине умерли младенец и роженица, родственники обвиняют медиков

Эту информацию ТСН.ua подтвердили в клинике.

Инцидент произошел вчера, 2 июня.

"Причиной этого относительно трагического инцидента стала грубая неосторожность со стороны того лица, которое сопровождала пациента на проведение томографии. Перед процедурой был проведен инструктаж по технике безопасности со всеми участниками обследования, они расписались. В помещении, где стоит томограф, очень сильное магнитное поле. Но женщина, которая привезла и сопровождала пациента на металлическом кресле, вероятно, не осознала, что технику безопасности нужно соблюдать и после проведения процедуры. Когда она решила вкатить кресло в помещение, где стоит томограф и подкатить его ближе к пациенту, чтобы потом переместить его на кресло — это кресло было втянуто в томограф силой магнитного поля ", — рассказал ТСН.ua юрист медучреждения, адвокат Анатолий Богачев.

Фото: Х * Одесса

В результате пострадала клиентка и медработница центра. Травмированную женщину доставили в медучреждение с телесными повреждениями.

Фото: Х * Одесса

По словам адвоката, клиника показала правоохранителям подписанный инструктаж с подписями клиентов и описанием ситуации. В своем заявлении пациентка приносит извинения, что ее знакомая нарушила технику безопасности и переживала за судьбу аппарата МРТ.

В результате инцидента также пострадал томограф стоимостью более 100 тысяч долларов — он не работает. Убытки клиника еще не подсчитала.

Дополнено! Как сообщил вечером, 3 июня, ТСН.ua адвокат Анатолий Богачев, при детальном выяснении обстоятельств инцидента было установлено, что пациентку на тележке сопровождал мужчина, а не женщина, и именно он пострадал.

Напомним, что в Житомире в больнице скончался 30-летний мужчина. Медики не смогли своевременно поставить ему диагноз и оказать медицинскую помощь.

Новости Украины: в Житомире родственники тяжелобольного мужчины обвиняют врачей в халатности

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку