У Одесі жінку засмоктало в апарат МРТ: деталі трагедії

Постраждалу госпіталізували до лікарні з тілесними ушкодженнями.

В Одесі в приватній клініці на вулиці Космонавтів 10 сталася надзвичайна подія. Під час проходження МРТ постраждала жінка, яка супроводжувала пацієнтку з інвалідністю - її буквально засмоктало в апарат.

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Цю інформацію ТСН.ua підтвердили у клініці.

Інцидент стався учора, 2 червня.

"Причиною цього відносно трагічного інциденту стала груба необережність з боку тієї особи, яка супроводжувала пацієнтку на проведення томографії. Перед процедурою був проведений інструктаж із техніки безпеки з усіма учасниками обстеження, вони розписалися. В приміщенні, де стоїть томограф, дуже сильне магнітне поле. Та жінка, яка привізла і супроводжувала пацієнтку на металевому візку, ймовірно, не усвідомила, що техніку безпеки потрібно дотримуватися і після проведення процедури. Коли вона вирішила вкотити крісло в приміщення, де стоїть томограф, і підкотити його ближче до пацієнтки, щоб потім перекласти її на крісло - це крісло було втягнуте в томограф силою магнітного поля", - розповів ТСН.ua юрист медзакладу, адвокат Анатолій Богачев.

Фото: Х*Одесса

В результаті постраждала жінка, яка супроводжувала пацієнта та медпрацівниця центру. Травмовану жінку забрали до медзакладу з тілесними ушкодженнями.

Фото: Х*Одесса

За словами адвоката, клініка показала правоохоронцям підписаний інструктаж із підписами клієнтів і описом ситуації. У своїй заяві пацієнтка перепросила, що її знайома порушила техніку безпеки і переживала за долю апарату МРТ.

В результаті інциденту також постраждав томограф вартістю понад 100 тисяч доларів - він не працює. Збитки медклініка ще не підрахувала.

Доповнено! Як повідомив ввечері, 3 червня, ТСН.ua адвокат Анатолій Богачев, при детальному з'ясуванні обставин інциденту, було встановлено, що пацієнтку на візку супроводжував чоловік, а не жінка, і саме він постраждав.

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