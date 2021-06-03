"Північний потік-2": які наслідки матиме для України завершення проєкту

Після добудови трубопроводу Україна стане вразливішою для російської агресії – вважають представники Конгресу.

Американські сенатори спробують відновити санкції проти російського проєкту "Північний потік-2".

Про це заявили американські законодавці після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, йдеться 2 червня в сюжеті ТСН.19:30.

Після добудови трубопроводу Україна стане вразливішою для російської агресії – вважають представники Конгресу. Москва більше не потребуватиме Києва для транзиту газу на експорт до Західної Європи і нещодавня російська військова ескалація на кордоні України стала потужним нагадуванням цієї реальності. Президент Зеленський назвав "Північний потік -2" зброєю Росії і закликав сенаторів не давати ворогу зброю.

"Зупинити "Північний потік-2" - це не просто безпека про яку всі говорять, це потужна зброя Росії яку сьогодні Росії дають просто в руки. Як ми можемо захиститись? Відповідь проста - не давати зброю ворогу", - сказав він.

"Завершення проєкту "Північний потік-2" має серйозні наслідки для України і для енергетичної безпеки Європи. Ми і надалі будемо розглядати способи, яким чином вплинути на завершення проєкту та подальшу експлуатацію. Перед тим, як "Північний потік-2" запрацює, він має отримати дозволи та ліцензії на експлуатацію", - зазначила сенаторка від Демократичної партії США Джин Шагін.

Новини світу: американські сенатори спробують відновити санкції проти російського проєкту "Північний потік-2"

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