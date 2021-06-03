В передмісті Одеси після аварії двох фур дорогу заблокувало бите скло

Одну із машин довелося розвантажувати, щоб підняти на колеса.

У передмісті Одеси зіткнулися дві вантажівки, і одна від удару повалилась на дорогу та заблокувала рух.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

У причепі фури були скляні банки, тож після удару на трасу висипалась купа битого скла. Навіть об’їхати фуру водії, аби вберегти шини, не наважувались. На дорозі утворився затор.

Поліція спрямовувала транспорт на інші шляхи, водії інших вантажівок тим часом намагалися зсунути фуру з дороги, аби звільнити бодай одну смугу. Однак усі спроби посунути причіп виявилися марними, дорогу вдалось розблокувати лише за три години, коли повністю розвантажили причіп.

Нині поліція з'ясовує, хто з водіїв спровокував ДТП.

Новини України: неподалік Одеси зіткнулися дві фури, одна з них перекинулася та заблокувала рух

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання