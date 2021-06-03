В пригороде Одессы после аварии двух фур дорогу заблокировало битое стекло

Одну из машин пришлось разгружать, чтобы поднять на колеса.

В пригороде Одессы столкнулись два грузовика и один от удара рухнула на дорогу и заблокировали движение.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

В прицепе фуры были стеклянные банки, поэтому после удара на трассу высыпалась куча битого стекла. Даже объехать фуру водители, чтобы уберечь шины, не решались. На дороге образовался затор.

Полиция направляла транспорт на другие пути, водители других грузовиков между тем пытались сдвинуть фуру с дороги, чтобы освободить хотя бы одну полосу. Однако все попытки подвинуть прицеп оказались напрасными, дорогу удалось разблокировать лишь через три часа, когда полностью разгрузили прицеп.

Сейчас полиция выясняет, кто из водителей спровоцировал ДТП.

Новости Украины: неподалеку Одессы столкнулись две фуры, одна из них перевернулась и заблокировала движение

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