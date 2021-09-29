В столичном ботсаду напомнили о Крыме: фото, видео

В ботсаду им. Н. Гришко высадили аллею ЮНЕСКО из 12 платанов.
В столичном бот сада им. Н. Гришко напомнили о Крыме. Там высадили аллею ЮНЕСКО из 12 платанов.
Об этом говорится в сюжете "ТСН. Ранок" за 29 сентября.
Деревья будут расти на аллее ЮНЕСКО в знак благодарности международной организации за поддержку крымчан на протяжении восьми лет с момента оккупации украинского полуострова Россией.
Созданной после Второй мировой войны ЮНЕСКО в этом году исполняется 75 лет. Все это время по всему миру организация борется за права людей, свободу прессы и сохранения культурного и архитектурного наследия.
В этом году в ЮНЕСКО рассмотрят досье — "орьнеку" — уникального крымскотатарского орнамента в качестве кандидата на то, чтобы быть официально провозглашенным вкладом Украины в нематериальное культурное наследие мира.
Передали также на рассмотрение организации и досье культуры приготовления украинского борща.
"Платанов очень много в Крыму и мы хотели залинковать эту аллею ЮНЕСКО с, к сожалению, оккупированным сейчас Крымом. Это не только культурная или публичная дипломатия, это еще и возможность напомнить о ботанической дипломатии", — говорит первая заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова.
Координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани в свою очередь отметила, что Украина такая богатая нематериальными и природными объектами, такая культурная страна, которая может многое предложить мировому сообществу.