У столичному ботсаду нагадали про Крим: фото, відео

У ботсаду ім. М. Гришка висадили алею ЮНЕСКО із 12 платанів.
У столичному бот саду ім. М. Гришка нагадали про Крим. Там висадили алею ЮНЕСКО із 12 платанів.
Про це йдеться у сюжеті "ТСН. Ранок" за 29 вересня.
Дерева ростимуть на алеї ЮНЕСКО на знак подяки міжнародній організації за підтримку кримців упродовж восьми років від моменту окупації українського півострова Росією.
Створеній після другої світової війни ЮНЕСКО цього року виповнюється 75 років. Увесь цей час у всьому світф організація бореться за права людей, свободу преси та збереження культурної і архітектурної спадщини.
Цього року в ЮНЕСКО розглянуть досьє - "орьнеку" - унікального кримськотатарського орнаменту як кандидата на те, щоб бути офіційно проголошеним внеском України в нематеріальну культурну спадщину світу.
Передали також на розгляд організації і досьє культури приготування українського борщу.
"Платанів дуже багато в Криму і ми хотіли залінкувати цю алею ЮНЕСКО з, на жаль, окупованим нині Кримом. Це не тільки культурна чи публічна дипломатія, це ще і можливість залишити ботанічну дипломатію", - каже перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.
Координаторка системи ООН в Україні Оснат Лубрані у свою чергу зазначила, що Україна така багата нематеріальними і природними об’єктами, така культурна країна, яка може багато запропонувати світовій спільноті.