У столичному ботсаду нагадали про Крим: фото, відео

У ботсаду ім. М. Гришка висадили алею ЮНЕСКО із 12 платанів.

У столичному бот саду ім. М. Гришка нагадали про Крим. Там висадили алею ЮНЕСКО із 12 платанів.

Про це йдеться у сюжеті "ТСН. Ранок" за 29 вересня.

Також читайте У Чорнобилі наприкінці вересня зафіксували природну аномалію: фото

Дерева ростимуть на алеї ЮНЕСКО на знак подяки міжнародній організації за підтримку кримців упродовж восьми років від моменту окупації українського півострова Росією.

скриншот з відео

Створеній після другої світової війни ЮНЕСКО цього року виповнюється 75 років. Увесь цей час у всьому світф організація бореться за права людей, свободу преси та збереження культурної і архітектурної спадщини.

Цього року в ЮНЕСКО розглянуть досьє - "орьнеку" - унікального кримськотатарського орнаменту як кандидата на те, щоб бути офіційно проголошеним внеском України в нематеріальну культурну спадщину світу.

Передали також на розгляд організації і досьє культури приготування українського борщу.

"Платанів дуже багато в Криму і ми хотіли залінкувати цю алею ЮНЕСКО з, на жаль, окупованим нині Кримом. Це не тільки культурна чи публічна дипломатія, це ще і можливість залишити ботанічну дипломатію", - каже перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова.

Координаторка системи ООН в Україні Оснат Лубрані у свою чергу зазначила, що Україна така багата нематеріальними і природними об’єктами, така культурна країна, яка може багато запропонувати світовій спільноті.

Новини України: нагадування про Крим – у столичному ботсаду висадили 12 платанів

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання