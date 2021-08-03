16-летняя дочь Оли Поляковой сфотографировалась в купальнике возле кровати

Маша показала фото с отдыха.

Дочь украинской певицы Оли Поляковой Мария, которую ранее звездная мама показала в коротком платьице, поделилась фотографией из отпуска.

На странице в Instagram 16-летняя девушка разместила снимок, на котором позирует то ли в купальнике, то ли в нижнем белье. Фотографию Маша сделала на фоне кровати в спальне.

instagram.com/mashapolyakova

Кроме того дочь Поляковой поделилась фотографией, сделанной во время отдыха на корабле. Мария изображена в черном топе на бретелях и в клетчатой черно-белой мини-юбке, которая обнажила ноги девушки.

instagram.com/mashapolyakova

Подписчики страницы Поляковой-младшей не удержались, чтобы не сделать ей комплименты:

Маша, разве можно быть такой красавицей? Ты волнуешь своей красотой не только мужчин, но и женщин

Роскошная дама

Машуня, такая хорошенькая

Напомним, не так давно Маша Полякова озадачила фанов выступлением со своей группой. Во время концерта девушка исполнила песни с нецензурными словами.

В свою очередь Оля Полякова вступилась за дочь и поддержала ее в борьбе с хейтерами.

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