Оля Полякова похвасталась 16-летней дочерью в коротком платьице

Под постом артистка оставила философские размышления.

Украинская певица Оля Полякова, 16-летняя дочь которой на днях шокировала Сеть недетскими песнями, продолжает отстаивать позицию своего ребенка.

На странице в Instagram исполнительница разместила фотографию старшей дочери Марии, на которой девушка изображена в легком коротком платье. Под постом Полякова поразмыслила о том, что "все, что движет тобой по жизни, это доказательство родителям или одному из родителей, что ты чего-то стоишь".

instagram.com/polyakovamusic

"С одной стороны это двигатель собственного прогресса, с другой это поселяет в тебе чувство тревоги, сопровождающее тебя все время, агрессию, самобичевание, апатию… А нужно было, всего навсего, получить капельку поддержки и любви от самых родных... Не лишайте своих детей того, что может помешать, поселить в их душах зияющую рану, которую они должны будут заглушать всю свою жизнь…", — призвала звездная мама.

Отметим, что не так давно Маша Полякова выступила со своей рок-группой. Во время выступления 16-летняя Маша исполнила песню с матерными словами. Это вызвало большое возмущение среди фолловеров.

В свою очередь, Оля Полякова ответила на хейт по поводу матерной песни ее 16-летней дочери. Артистка отметила, что всегда будет поддерживать Машу.

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