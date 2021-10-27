16-летняя дочь Оли Поляковой в топе показала стройную фигуру без фотошопа

Девушка опубликовала пикантное видео.

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой Маша решила похвастаться своей стройной фигурой.

16-летняя девушка опубликовала на странице в Instagram довольно пикантное видео. В ролике девушка показывает свою красивую фигуру. Маша надела черный топ и джинсы и стала позировать перед камерой. Свой лук звезда дополнила массивной цепью на шее.

Кроме того, знаменитость сделала себе яркий макияж, который лишь придал ее образу пикантности.

"Знаете, мне не страшно показать себя без фильтров и фотошопа. Я хочу поддержать всех девушек, которые не уверены в себе. Особенно, когда они насмотрелись на "идеальные тела", которые зафотошоплены", — поделилась Маша.

В общем, звезда решила запустить свой челлендж. Она хочет, чтобы девушки не стеснялись своих фигур и показывали себя без фотошопа и фильтров.

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