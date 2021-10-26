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Маша Ефросинина в черном купальнике очаровала стройностью на Мальдивах

Маша Ефросинина в черном купальнике очаровала стройностью на Мальдивах

Маша Ефросинина с мужем / instagram.com/mashaefrosinina

Блогерша с семьей отправилась в теплые края.

Ведущая и блоггер Маша Ефросинина после насыщенных рабочих будней полетела в теплые края.

Сейчас звезда наслаждается отдыхом на Мальдивах, куда отправилась вместе с мужем Тимуром Хромаевым и их сыном Сашей.

Маша показала, как они наслаждаются местными живописными видами, лакомятся кухней и даже приняли участие в мастер-классе по приготовлению национальных блюд.

© instagram.com/mashaefrosinina
instagram.com/mashaefrosinina

Интересно, что во время готовки к Ефросининой присоединился и Саша, который проявил серьезное любопытство к процессу.

© instagram.com/mashaefrosinina
instagram.com/mashaefrosinina

"Неожиданно открыли в Сане безудержное влечение к кулинарии! Если что, сказал, что в душе он по-прежнему полицейский", – рассказала Маша.

Кроме того, блоггерша не упустила возможности похвастаться и своей стройной фигурой. В сторис Ефросинина разместила кадры, на которых предстает в черном купальнике и бегает по океану за сыном.

© instagram.com/mashaefrosinina
instagram.com/mashaefrosinina
© instagram.com/mashaefrosinina
instagram.com/mashaefrosinina
© instagram.com/mashaefrosinina
instagram.com/mashaefrosinina

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