16-річна донька Олі Полякової у топі показала струнку фігуру без фотошопу

Дівчина опублікувала пікантне відео.

Старша донька української співачки Олі Полякової Маша вирішила похизуватися своєю стрункою фігурою.

Так, 16-річна дівчина опублікувала на сторінці в Instagram доволі пікантне відео. У ролику дівчина демонструє свою гарну фігуру. Маша одягла чорний топ і джинси та почала позувати перед камерою. Свій лук зірка доповнила масивним ланцюгом на шиї.

Окрім цього знаменитість зробила собі яскравий макіяж, який лише додав її образу пікантності.

"Знаєте, мені не лячно показати себе без фільтрів і фотошопу. Я хочу підтримати всіх дівчат, які не впевнені в собі. Особливо, коли вони надивились на "ідеальні тіла", які зафотошоплені", - поділилась Маша.

Загалом, зірка вирішила запустити власний челендж. Вона хоче, аби дівчата не соромилися своїх фігур та показували себе без фотошопу та фільтрів.

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