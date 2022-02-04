16-летняя дочь Поляковой показала стройную фигуру в красном купальнике

Девушка примерила новый пляжный наряд.

Старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой – Мария – устроила импровизированный фотосет в примерочном магазина.

Юная 16-летняя блогерша выбирала новый пляжный наряд. Выбор Маши пал на яркий красный купальник. Дочь Поляковой примерила на себя наряды и сделала снимок в зеркале, выбрав такую позу, которая хорошо продемонстрировала ее стройную фигуру.

"Скоро снимки в новом купальнике", – подписала фото Маша.

Маша Полякова / instagram.com/mashapolyakova

Судя по подписи, девушка порадовала себя новым пляжным нарядом. По всей вероятности, вскоре она поедет на отдых в теплые страны. Или Маша просто устроит уже профессиональный фотосет в новом купальнике.

Читайте также: