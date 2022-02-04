В США объяснили отъезд семей американских дипломатов из Украины

США хотели, чтобы семьи их дипломатов смогли уехать из Украины "организованно на коммерческих авиалиниях".

Семьи американских дипломатов покинули Украину на фоне угрозы вторжения РФ, однако большинство сотрудников посольств осталось и продолжает выполнять свои обязанности.

Об этом временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила в интервью ведущей ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1+1 Наталии Мосейчук.

"У нас очень большое посольство здесь, в Украине, третье крупнейшее посольство в Европе. И Украина очень популярное место, люди любят приезжать в Киев и это очень хорошее место для жизни. Именно поэтому у нас много работников с семьями и детьми", – отметила Квин.

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По ее словам, решение об отзыве семей американских дипломатов было предостережением, чтобы они "смогли выехать организованно на коммерческих авиалиниях, забрать животных, вещи, которые им принадлежат, и т.д., а это занимает время".

"Поэтому мы сочли благоразумным принятие решение об отъезде членов семей. Мы разрешили работникам посольства тоже уехать, если они хотят, но большинство из них решило остаться", — подчеркнула американский дипломат.

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Она заверила, что США "до сих пор имеют большое количество людей в посольстве, выполняющих работу, которую мы делаем всегда: визы, паспорта и т.д. Мы не остановили ни одну из наших работ и планируем работать настолько долго, насколько это будет возможно", — добавила Квин. .

Как сообщалось, Госдеп принял решение об отъезде государственных служащих США из посольства в Киеве. Американские дипломаты также предупредили своих граждан, что ситуация с безопасностью в Украине "может ухудшиться без предупреждения".

30 января Министерство внутренних дел Канады временно отозвало второстепенный персонал из своего посольства в Украине на фоне растущей угрозы военных действий со стороны России.

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