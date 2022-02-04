У США пояснили від'їзд сімей американських дипломатів з України

США хотіли, щоб сім'ї їхніх дипломатів змогли виїхати з України "організовано на комерційних авіалініях".

Сім'ї американських дипломатів залишили Україну на тлі загрози вторгнення РФ, однак більшість співробітників посольств залишилася і продовжує виконувати свої обов'язки.

Про це тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила в інтерв'ю ведучій ток-шоу "Право на владу" на телеканалі 1+1 Наталії Мосейчук.

"Ми маємо дуже велике посольство тут, в Україні, третє найбільше посольство в Європі. І Україна дуже популярне місце, люди обожнюють приїжджати до Києва і це дуже хороше місце для життя. Саме тому в нас багато працівників з сім’ями і дітьми", - зазначила Квін.

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За її словами, рішення щодо відкликання сімей американських дипломатів було пересторогою, щоб вони "змогли виїхати організовано на комерційних авіалініях, забрати тварин, речі, що їм належать тощо, а це займає час".

"Тому ми вважали розсудливим ухвалення рішення про від’їзд членів родин. Ми дозволили працівникам посольства теж виїхати, якщо вони хочуть, але більшість з них вирішила залишитись", - підкреслила американська дипломатка.

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Вона запевнила, що США "досі мають велику кількість людей в посольстві, що виконують роботу, яку ми робимо завжди: візи, паспорти тощо. Ми не зупинили жодні з наших робіт і плануємо працювати настільки довго, наскільки це буде можливо", - додала Квін.

Як повідомлялося, Держдеп ухвалив рішення про від’їзд державних службовців США з посольства у Києві. Американські дипломати також попередили своїх громадян, що ситуація з безпекою в Україні "може погіршитися без попередження".

30 січня Міністерство внутрішніх справ Канади тимчасово відкликало другорядний персонал зі свого посольства в Україні на тлі зростання загрози воєнних дій з боку Росії.

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