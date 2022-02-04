16-річна донька Полякової показала струнку фігуру у червоному купальнику

Дівчина приміряла нове пляжне вбрання.

Старша донька української співачки Олі Полякової – Марія – влаштувала імпровізований фотосет у примірочній магазину.

Так, юна 16-річна блогерка обирала нове пляжне вбрання. Вибір Маші впав на яскравий червоний купальник. Донька Полякової приміряла на себе вбрання та зробила знімок у дзеркалі, обравши таку позу, яка гарно продемонструвала її струнку фігуру.

"Скоро знімки у новому купальнику", - підписала фото Маша.

Маша Полякова / instagram.com/mashapolyakova

Судячи з допису, дівчина таки потішила себе новим пляжним вбранням. Цілком ймовірно, що незабаром вона поїде на відпочинок до теплих країн. Або ж Маша просто влаштує вже професійний фотосет у новому купальнику.

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