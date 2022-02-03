Оля Полякова рассказала, почему ее дочери еще рано приходить на "Голос країни"

Также артистка поделилась, кого из звездных судей больше всего боялась.

В воскресенье в 21:00 на телеканале 1+1 состоится показ третьего эпизода "слепых прослушиваний" главного музыкального шоу " Голос країни-12 ", в котором суперзвезды в роли тренеров сражаются за самые мощные голоса Украины.

Вчера в Instagram звездная наставница Оля Полякова, впервые в этом сезоне занявшая кресло тренера, провела прямой эфир вместе с руководителем Big Entertainment Shows Владимиром Завадюком, в котором раскрыла немало интересных подробностей о своем участии в шоу "Голос країни".

Тренеры и ведущие "Голоса страны" / пресс-служба канала "1+1"

"Когда я шла на "Голос країни", то очень боялась Святослава Вакарчука. Я большая фанатка Океана Эльзы еще с юности, и вообще очень люблю рок-музыку. Я ходила на большое количество их концертов, в том числе и на НСК "Олимпийский", у меня были их альбомы и казалось, что из-за его ореола великой славы и из-за того, что он поет роковые песни, а мы все поп-артисты может свысока относиться ко мне. Вакарчук уже 20-лет – суперзвезда, - сказала Полякова. – Со Святославом я около десяти лет ходила в один спортзал. Мы каждое утро здоровались, а после тренировок прощались, и больше у нас не было ничего общего. Но на съемках мы очень сблизились, он оказался очень трогательным и крутым мужчиной. Я подарила ему сыр, который приготовила своими руками".

Владимир Завадюк добавил: "Вакарчук очень меня удивил в этом сезоне. Я никогда не видел его таким трогательным. Считаю, что его изменило рождение ребенка, и телезрителю будет интересно открывать его по-новому для себя".

Владимир Завадюк / пресс-служба канала "1+1"

К тому же Оля Полякова призналась в опасениях конкуренции на проекте.

"Я иногда слышала разговоры о том, что между тренерами в шоу есть непонимание и большая конкуренция. Но когда я сама села в судейское кресло, я поняла: люди просто не верят, что внутри проекта может быть абсолютная любовь. Хочу отметить поддержку, которую я получила как начинающий. Все дают советы и у нас очень хорошая атмосфера. После съемок первого эпизода сразу сказала продюсеру: "Здесь очень комфортно находиться, потому что очень свободно и тепло, а это важно для артиста". Можно погрузиться в этот проект и заниматься самым главным, чем он дает – общением с талантливыми людьми. "Голос страны" для меня – это теплое одеяло, обнимающее и греющее безусловной любовью", - сказала новоиспеченная наставница.

Оля Полякова / пресс-служба канала "1+1"

На вопрос, придет ли на шоу дочь Оли Поляковой Маша, звезда ответила: "Конечно, она очень хочет попасть на шоу. Но я считаю, что Маша еще не готова и ей нужно заниматься. Во втором эпизоде ​​была девочка по имени Мария Сур, она такого же возраста как моя Маша, но данные совершенно разные. Есть люди, которые с рождения имеют сильный голос и в 16-17 лет могут петь так, как Мария Сур. У моей дочери лучшие вокальные данные, чем у меня. В ее возрасте мой диапазон был очень маленький, но я натренировала голос, как мышцы. Для того чтобы Маша смогла прийти на "Голос країни", ей тоже нужно много тренироваться, ведь в шоу очень высокий вокальный уровень".

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