17-летняя школьница заставила Дорофееву звонить мужу, а Полякову – дочери

Владимир и Маша помогали Маше Сур определиться с тренером.

Во втором эфире "слепых прослушиваний" шоу "Голос країни-12" вышла на сцену 17-летняя школьница — Маша Сур.

Девушка учится в 11 классе. Ее мама работает мастером маникюра, а папа – рабочим в Израиле. Сама же Маша мечтает о большой сцене. Поэтому школьница решила прийти на "Голос країни-12", чтобы осуществить желаемое.

Девушка с первых секунд удивила тренеров. Маша решила петь трек композиторской команды 2WEI – Survivor. Во время выступления школьница продемонстрировала свои невероятные вокальные умения и заставила сразу трех тренеров нажать на кнопку: Олю Полякову, Потапа и Надю Дорофееву.

За Машу началась настоящая борьба. Тренеры пытались уговорить девушку пойти именно в их команду. Оля с Надей даже позвонили своим близким. Дочь Поляковой рассказала Маше, что ее мама научит еще лучше петь, а Владимир сказал, что она не пожалеет, если выберет команду Дорофеевой.

"Мария, других вариантов нет. Во-первых, вы видите перед собой хорошую, добрую, честную и замечательную артистку. Во-вторых, вы бонусом получаете меня. А я очень замечательный, добрый, умею развлекать", — пытался убедить юную певицу Владимир .

Либо Маша сама так решила, либо Машу убедил Дантес, но исполнительница решила продолжать участие в шоу вместе с Надей.

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