17-річна школярка змусила Дорофєєву телефонувати чоловіку, а Полякову – доньці

Володимир та Маша допомагали Маші Сур визначитися з тренером.

В другому ефірі "сліпих прослуховувань" шоу "Голос країни-12" вийшла на сцену 17-річна школярка – Маша Сур.

Дівчина навчається в 11 класі. ЇЇ мама працює майстринею манікюру, а тато – робітником в Ізраїлі. Сама ж Маша мріє про велику сцену. Тому школярка вирішила прийти на "Голос країни-12", аби здійснити омріяне.

Так, дівчина з перших секунд здивувала тренерів. Маша вирішила співати трек композиторської команди 2WEI – Survivor. Під час виступу школярка продемонструвала свої неймовірні вокальні вміння та змусила одразу трьох тренерів натиснути на кнопку: Олю Полякову, Потапа та Надю Дорофєєву.

За Машу почалася справжня боротьба. Тренери намагалися вмовити дівчину піти саме до їхньої команди. Оля з Надею навіть зателефонували своїм близьким. Так, донька Полякової розповіла Маші, що її мама навчить ще краще співати, а Володимир сказав, що вона не пошкодує, якщо обере команду Дорофєєвої.

"Маріє, інших варіантів немає. По-перше, ви бачите перед собою гарну, добру, чесну та чудову артистку. По-друге, ви бонусом отримуєте мене. А я дуже чудовий, добрий, вмію розважати", - намагався переконати юну співачку Володимир.

Або Маша сама так вирішила, або Машу переконав Дантес, але виконавиця вирішила продовжувати участь у шоу разом з Надею.

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