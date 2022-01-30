Учасниця "Голосу країни" запалила хітом легендарного рок-гурту AC/DC

Марта Липчей заспівала трек T.N.T.

Під час другого ефіру вокального шоу "Голос країни-12" за увагу тренерів боролася жителька міста Ужгород – Марта Липчей.

Загалом, дівчина співає на весіллях. Вокалістка неабияк насолоджується своєю роботу, втім, Марта планує досягнути більшого. Зокрема, вона хоче творити музику, яку б потім слухали мільйони.

"Коли я займаюся весіллями, то я виснажуюся. Після цього не завжди є бажання творити. "Голос" мені потрібен, аби доторкнутися до чогось більшого, стати частиною чогось більшого та заспівати для мільйонів людей", - заявила дівчина у своєму відеощоденнику.

До слова, Марта виконала хіт легендарного рок-гурту AC/DC - T.N.T. Виконавиця просто запалила сцену своїм співом. Натиснула червону кнопку Оля Полякова.

"Це було дуже енергійно та дуже потужно. Я одразу почула, що це моя людина. Тому я дуже рада, що мої колеги не повернулися. Я точно знаю, що з вами робити. Я дуже тішуся, що ви в моїй команді", - прокоментувала Оля.

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