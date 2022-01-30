Официально: Супряга из "Динамо" перешел в итальянский клуб

Официально: Супряга из "Динамо" перешел в итальянский клуб

21-летний украинец присоединился к генуэзскому клубу на правах аренды до завершения сезона 2021/2022.

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга будет выступать за итальянскую "Сампдорию".

Об этом сообщает прессслужба "бело-синих".

21-летний украинец присоединился к генуэзскому клубу на правах аренды до завершения сезона 2021/2022.

При этом "Сампдория" получила право выкупа контракта игрока по завершении аренды.

В этом сезоне Супряга провел всего 6 матчей за "Динамо" во всех турнирах, результативными действиями не отмечался. Главный тренер киевлян Мирча Луческу не раз был разочарован игрой Владислава.

Сейчас "Сампдория" занимает 16 место в турнирной таблице Серии А, набрав 20 очков после 23 туров.

Напомним, что Виталий Миколенко пропустил первую тренировку с новым тренером "Эвертона".

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