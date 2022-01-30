"Голос країни-12": Надя Дорофеева устроила зажигательные танцы на сцене с военным оркестром

Надя Дорофеева затанцевала на сцене с военным оркестром / скриншот с видео

Александр Свириденко показал свои вокальные навыки.

Только что начался второй выпуск главного вокального проекта – " Голос країни-12 ".

Первым на сцену вышел Александр Свириденко. В общей, 20-летний юноша находится на службе в Государственной специальной службе транспорта. Александр является участником военного оркестра. Молодой человек играет на гитаре, а также поет. Вместе с военным оркестром участник шоу уже отыграл более ста концертов. Впрочем, парень хочет наконец-то попробовать свои силы как вокалист, а не гитарист.

Поэтому военный пришел на "Голос країни-12" и спел песню группы Сальто Назад — "О Мамо". Интересно, что аккомпанировал юноше военный оркестр Министерства обороны Украины.

Сначала нажала кнопку Надя Дорофеева, а на последних секундах Оля Полякова. Кстати, Надя настолько была приятно удивлена номером, что заплясала вместе с оркестром на сцене, а затем предложила им в полном составе выступить на ее предстоящем сольном концерте.

"Я была бы счастлива с вами поработать. Более того, я хочу сразу пригласить вас на следующий мой сольный концерт выступить со мной", — предложила Надя.

Полякова, в свою очередь, посоветовала Александру выбирать тренера сердцем. Молодой человек пообщался со своими коллегами и выбрал Дорофееву.

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