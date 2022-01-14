43-летняя Николь Шерзингер в бикини шокировала формами

Артистка соскучилась по отпуску.

Известная американская певица и солистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер снова подразнила фанатов.

На странице своего фотоблога звезда опубликовала серию горячих пляжных кадров. На снимках 43-летняя знаменитость показывает фигуру в бикини на фоне океана.

Николь Шерзингер в бикини / instagram.com/nicolescherzinger

Николь много времени проводит в спортзале и результат невозможно не заметить. У артистки подтянутое тело, плоский прокачаный животик и упругие ягодицы.

Николь Шерзингер в бикини / instagram.com/nicolescherzinger

Как призналась исполнительница, сейчас она дома. Похоже, Николь загрустила по отпуску и подверглась ностальгии.

"Мысленно я здесь. Физически я дома, мою духовку", — написала она.

Николь Шерзингер в бикини / instagram.com/nicolescherzinger

Реакция фолловеров не заставила долго ждать. "Божественная", "Идеальная", "Женщина мечты", "Мой мотиватор", – написали поклонники под публикацией.

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