43-річна Ніколь Шерзінгер у бікіні шокувала формами

Артистка засумувала за відпусткою.

Відома американська співачка та солістка гурту The Pussycat Dolls Ніколь Шерзінгер знову подражнила фанатів.

На сторінці свого фотоблогу зірка опублікувала серію гарячих пляжних кадрів. На знімках 43-річна знаменитість демонструє фігуру у бікіні на тлі океану.

Ніколь Шерзінгер у бікіні / instagram.com/nicolescherzinger

Ніколь багато часу проводить у спортзалі і результат неможливо не помітити. В артистки підтягнуте тіло, плаский прокачаний животик та пружні сідниці.

Ніколь Шерзінгер у бікіні / instagram.com/nicolescherzinger

Як зізналася виконавиця, зараз вона вдома. Схоже, Ніколь засумувала за відпусткою та піддалася ностальгії.

"Подумки я тут. Фізично я вдома, мию духовку", – написала вона.

Ніколь Шерзінгер у бікіні / instagram.com/nicolescherzinger

Реакція фоловерів не змусила довго чекати. "Божественна", "Ідеальна", "Жінка мрії", "Моя мотиваторка", – написали прихильники під публікацією.

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