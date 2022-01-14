ВООЗ схвалила два нові препарати від коронавірусу: подробиці

Йдеться про препарати "Баріцитиніб" і "Сотровімаб".
Всесвітня організація охорони здоров'я у п'ятницю, 14 січня, схвалила два нові препарати для лікування COVID-19.
Про це із посиланням на AFP повідомляє The Guradian.
Зазначається, що препарат "Баріцитиніб" проти артриту, який разом із кортикостероїдами використовували для лікування тяжких або критичних пацієнтів з коронавірус, призвів до покращення показників виживання та зниження потреби в апаратах штучної вентиляції легень (ШВЛ).
Відповідну інформацію ВООЗ вказала у своїх рекомендаціях, опублікованих у Британському медичному журналі BMJ.
Експерти також схвалили лікування синтетичними антитілами "Сотровімаб" для пацієнтів з найвищим ризиком госпіталізації, які мають легкий перебіг коронавірусної інфекції.
Йдеться, зокрема, про людей похилого віку та хворих з імунодефіцитом або хронічними захворюваннями, наприклад діабетом.
Водночас користь "Сотровімаба" для людей, які не мають ризику госпіталізації, була незначною. У ВООЗ також підкреслили, що ефективність препарату проти нових варіантів, зокрема "Омікрона", "досі незрозуміла".
Раніше Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало видати реєстрацію на медичний препарат "Сотровімаб", вказуючи, що він знижує ризик госпіталізації або смерті у дорослих на 79%.
Читайте також:
- В Ізраїлі випробовують новий препарат проти COVID-19
- Регулятор США схвалив перші пігулки від коронавірусу
- У Pfizer заявили про високу ефективність пігулок від COVID-19: який відсоток і чи дієві проти "Омікрона"
- У Німеччині дозволили робити бустерні COVID-щеплення дітям від 12 років
- У Франції запроваджують "вакцинальну перепустку"
- В Ізраїлі почнуть вакцинувати проти COVID-19 немовлят: коли і за якою схемою
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.