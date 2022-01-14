ВООЗ схвалила два нові препарати від коронавірусу: подробиці

ВООЗ схвалила два нові препарати від коронавірусу: подробиці

Йдеться про препарати "Баріцитиніб" і "Сотровімаб".

Всесвітня організація охорони здоров'я у п'ятницю, 14 січня, схвалила два нові препарати для лікування COVID-19.

Про це із посиланням на AFP повідомляє The Guradian.

Зазначається, що препарат "Баріцитиніб" проти артриту, який разом із кортикостероїдами використовували для лікування тяжких або критичних пацієнтів з коронавірус, призвів до покращення показників виживання та зниження потреби в апаратах штучної вентиляції легень (ШВЛ).

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Відповідну інформацію ВООЗ вказала у своїх рекомендаціях, опублікованих у Британському медичному журналі BMJ.

Експерти також схвалили лікування синтетичними антитілами "Сотровімаб" для пацієнтів з найвищим ризиком госпіталізації, які мають легкий перебіг коронавірусної інфекції.

Йдеться, зокрема, про людей похилого віку та хворих з імунодефіцитом або хронічними захворюваннями, наприклад діабетом.

Водночас користь "Сотровімаба" для людей, які не мають ризику госпіталізації, була незначною. У ВООЗ також підкреслили, що ефективність препарату проти нових варіантів, зокрема "Омікрона", "досі незрозуміла".

Раніше Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало видати реєстрацію на медичний препарат "Сотровімаб", вказуючи, що він знижує ризик госпіталізації або смерті у дорослих на 79%.

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