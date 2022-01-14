Підозрюваного в гучному вбивстві молодої вчительки в Ірландії відпустили

За словами прем'єра Ірландії, "вся країна спустошена та вражена насильницьким і варварським вбивством".

В ірландському графстві Оффалі заарештованого у справі про вбивство 23-річної вчительки Ешлінг Мерфі в Талламорі 40-річного чоловіка відпустили, він "більше не є підозрюваним".

Про це із посиланням на поліцію Ірландії повідомляє ВВС.

Зазначається, що до розслідування злочину залучили понад пів сотні гвардійців, а в Талламорі створили оперативний штаб. "Жоден камінь не залишиться на камені, щоб притягнути винного в цьому злочині до відповідальності", - наголосив суперінтендант Імонн Керлі.

Ешлінг Мерфі зазнала нападу в середу, 12 січня, під час тренування на березі Гранд-каналу за межами міста. Від отриманих травм потерпіла, попри надання медичної допомоги, померла на місці події. У поліції вважають, що зловмисник, який вбив жінку, діяв сам.

Судмедексперти вже провели розтин для визначення остаточної причини смерті, однак результати вирішили не оприлюднювати "з оперативних причин".

Тим часом детективи запросили інформацію про гірський велосипед Falcon Storm із "прямим кермом і характерною жовто-зеленою передньою вилкою". Вони також планують опитати усіх, хто в середу перебував поблизу місця вбивства.

Мерфі від 2021 року працювала вчителькою першого класу Школи Дарроу, а також від 2017 року була членкинею Національного фольклорного оркестру Ірландії, з яким у 2018 році виступала під час візиту Папи Римського Франциска.

За словами її колег з музичної організації Comhaltas Ceoltóirí Éireann, "Ешлінг була однією з найкращих виконавиць гри на гармошці та скрипці, а також навчалася грі на волинці".

Прем'єр-міністр Ірландії Міхал Мартін підкреслив, що "вся країна спустошена та вражена насильницьким і варварським вбивством". "У нашому суспільстві немає місця насильству, особливо насильству щодо жінок. Його не можна і не потрібно терпіти", - вказав він.

Читайте також: