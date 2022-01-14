Бідні країни відмовилися від понад 100 млн пожертвуваних доз COVID-вакцин: причина

681 мільйон відвантажених і невикористаних доз COVID-вакцин наразі зберігається в приблизно 90 бідних країнах.

Бідні країни минулого місяця відмовилися від понад 100 мільйонів доз вакцин проти COVID-19, наданих їм в межах глобальної програми COVAX.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що основною причиною відмови було швидке завершення терміну придатності препаратів. "Лише за грудень було відхилено понад сто мільйонів (доз. - Ред.)", - вказала директорка відділу постачання ЮНІСЕФ Єва Каділлі.

За її словами, бідні країни вимушено відтерміновували постачання вакцин через брак складських приміщень, зокрема відсутність холодильників. До того ж, чимало країн стикаються з високим рівнем недовіри до щеплень і перевантаженими системами охорони здоров'я.

Згідно з даними ЮНІСЕФ, 681 мільйон відвантажених доз наразі зберігається в приблизно 90 бідних країнах, понад 30 з яких, зокрема й великі держави, як Демократична Республіка Конго та Нігерія, використали менше половини отриманих вакцин.

"Країнам потрібна підтримка у доставці, зокрема для медичних працівників, холодових ланцюгів та освітніх програм для боротьби з нерішучістю щодо вакцин, якщо вони хочуть використати усі одержані вакцини", - вказали у благодійній організації CARE.

Водночас у глобальному альянсі з вакцин та імунізації Gavi пояснили, що високий рівень зберігання вакцин пов'язаний зі збільшенням постачання в останньому кварталі, особливо у грудні. В об'єднані заспокоїли, що більшість препаратів мають тривалий термін зберігання.

Раніше директорка відділу постачання ЮНІСЕФ Єва Каділлі попереджала, що деякі вакцини, пожертвувані багатими країнами, мали короткий термін придатності, що створювало величезне навантаження на системи охорони здоров'я бідних держав.

Як повідомляли у ВООЗ, понад 85% населення Африки досі не отримали жодної дози вакцини проти коронавірусу.

Коронавірус у світі: за минулу добу інфікувалися 3,1 млн людей

Читайте також:

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.