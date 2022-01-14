ВОЗ одобрила два новых препарата от коронавируса: подробности

ВОЗ одобрила два новых препарата от коронавируса: подробности

Речь идет о препаратах "Барицитиниб" и "Сотровимаб".

Всемирная организация здравоохранения в пятницу, 14 января, одобрила два новых препарата для лечения COVID-19.

Об этом со ссылкой на AFP сообщает The Guradian.

Отмечается, что препарат "Барицитиниб" против артрита, который вместе с кортикостероидами использовали для лечения тяжелых или критических пациентов с коронавирусом, привел к улучшению показателей выживаемости и снижению потребности в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

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Соответствующую информацию ВОЗ указала в своих рекомендациях, опубликованных в британском медицинском журнале BMJ.

Эксперты также одобрили лечение синтетическими антителами "Сотровимаб" для пациентов с высоким риском госпитализации, которые имеют легкое течение коронавирусной инфекции.

Речь идет, в частности, о пожилых людях и больных с иммунодефицитом или хроническими заболеваниями, например диабетом.

В то же время польза "Сотровимаба" для людей, не имеющих риска госпитализации, была незначительной. В ВОЗ также подчеркнули, что эффективность препарата против новых вариантов, в частности "Омикрона", "до сих пор неясна".

Ранее Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало выдать регистрацию на медицинский препарат "Сотровимаб", указывая, что он снижает риск госпитализации или смерти у взрослых на 79%.

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