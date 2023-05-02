76-летняя Шер разошлась с бойфрендом, младше ее на 40 лет

Легендарная певица Шер разошлась с молодым бойфрендом, музыкальным продюсером Александром Эдвардсом.

Об этом из собственных источников стало известно TMZ. Сообщается, что парочка прекратила отношения еще несколько недель назад, но решила это не разглашать. Пока ни Шер, ни Александр не комментируют свой разрыв. Также неизвестно, что стало причиной прекращения их отношений и кто был инициатором.

Шер и Александр Эдвардс / Фото: Associated Press

Отметим, о романе исполнительницы Шер с младшим на 40 лет музыкальным продюсером стало известно в ноябре прошлого года. Тогда парочку застали вместе за романтическим ужином в ресторане. Со временем сама артистка подтвердила отношения с Александром.

Уже в декабре прошлого года Шер показалась с кольцом с огромным бриллиантом. Поклонники звезды предполагали, что она обручилась с молодым бойфрендом. Однако на самом деле это был просто подарок от Александра к Рождеству. В общем, парочка находилась в отношениях полгода.

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