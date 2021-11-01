Алина Гросу ответила, готова ли родить Полянскому сына

Роман планирует сделать предложение любимой.

Украинская певица Алина Гросу подумала о рождении детей.

Недавно любимый звезды Роман Полянский признался, что мечтает стать снова отцом. Мужчина хочет, чтобы Алина родила ему сына.

"Я, как и любой мужчина, хочу сына. В одном из интервью Алина сказала, что хочет 5-6 детей назад, я думаю, у нас все получится. Я уже готовлю ей предложение руки и сердца", — поделился актер.

Алина Гросу и Роман Полянский / instagram.com/alina_grosu

Исполнительница "Зірковому шляху" признается, что хочет родить любимому сына. Впрочем, Алина пока не готова к материнству.

"Сына очень хочу. Боюсь еще рожать, ведь это большая ответственность. Но на дом я согласна", — прокомментировала знаменитость.

Заметим, влюбленные планируют построить в Украине дом. Летом пара ездила смотреть разные участки. Впрочем, из-за работы этот вопрос был отложен.

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